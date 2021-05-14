تعرض تجهيزات كهربائية لبئرين وقناة جلب بعدد من الولايات ليلة العيد الى السرقة والتخريب

تعرضت تجهيزات كهربائية لبئرين عميقين وقناة جلب بولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد ، خلال الليلة الفاصلة بين يومي الأربعاء 12 ماي والخميس 13 ماي 2021 ، الى عمليات تخريب واعتداء انجر عنه اضطراب في توزيع مياه الشرب في عدد من المناطق.وأوضحت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، انه تم تسجيل اعتداء على قناة الجلب قطر 600مم على مستوى منطقة المرايحية من معتمدية حفوز (القيروان) تسبب في تسجيل اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة القيروان وأحوازها.وقد تدخلت مصالح الشركة في الإبان وتم استئناف التزويد مؤقتا بداية من الساعة الخامسة مساء من يوم الخميس 13 ماي 2021 وسيتم لاحقا برمجة إصلاح العطب بصفة نهائية.كما سجل في نفس الليلة اعتداء على البئر SF6 وبمعتمدية سبيطلة تمثل في تخريب وسرقة تجهيزات كهربائية مما انجر عنه تسجيل اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة سيدي بوزيد.كما تم يوم الأربعاء 12 ماي 2021 تسجيل اعتداء على البئر العميقة "سيدي عبد الله 2" تمثل في تخريب وسرقة تجهيزات كهربائية مما انجر عنه تسجيل اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب بمعتمديتي المحرس وبئر علي من ولاية صفاقس.