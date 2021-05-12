وزارة المالية تمكن المطالبين بالاداء من خلاص الاداءات عبر التحويل البريدي او ارسال الوثائق عبر البريد العادي

أعلنت وزارة الاقتصاد انه يمكن للمطالبين بالأداء والمهنيين المعنيين، بأجل 15 ماي 2021، إيداع تصاريحهم الجبائية الشهرية وخلاص أداءاتهم من خلال تحويل مبالغ الأداء إلى حساب قباض المالية الراجعين لهم بالنظر وذلك على حسابهم الجاري البريدي.وأضافت الوزارة ، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك"، ان الخطوة الثانية تتمثل في إرسال التصاريح ومؤيدات انجاز التحويل عبر البريد والاتصال بالقابض لاحقا لإيداع أصل التصريح وسحب وصل الخلاص.وارجعت الوزارة هذه الإجراءات الى الحرص على احترام إجراءات الحجر الصحي الشامل الذي يتواصل الى حدود يوم 16 ماي 2021 وللمحافظة على صحة كافة المتعاملين.ولاحظت ان يمكن للمطالبين بالضريبة الذين لم يتسن لهم خلاص أداءاتهم بالتحويل البريدي، إرسال تصاريحهم مرفوقة بالشيكات عبر البريد العادي إلى قباضات المالية الراجعين لها بالنظر.وتذكر وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، أنه يمكن للمطالبين بالأداء الانخراط في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد عبر هذا الرابطhttps :www.finances.gov.tnويمكن للغرض الاتصال بمركز الإرشاد الجبائي عن بعد على الرقم : 81.100.400 ومركز النداء على الرقم : 81.100.700.وأفادت الوزارة انه تم تعليق احتساب خطايا التأخير بالنسبة للعقود والكتابات التي حل اجل تسجيلها والخطايا المرورية التي حل اجل مضاعفتها بداية من تاريخ 29 افريل 2021 وذلك إلى حين استئناف العمل بقباضات المالية.