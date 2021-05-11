جيدو - 18 مصارعا ومصارعة سيشاركون في الدورة الترشيحية المؤهلة لأولمبياد طوكيو

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ستتحول عناصر المنتخب الوطني للجيدو الأسبوع القادم الى داكار للمشاركة في الدورة الترشيحية المؤهلة لأولمبياد طوكيو حسب ما أكده عبد الرزاق التركي المدير الفني للجامعة التونسية للجيدو .ويضم وفد منتخب الجيدو 18 مصارعا في صنفي الذكور و الاناث.وأوضح التركي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، انّ مصارعة الجيدونهال شيخ روحو هي الوحيدة التي ضمنت الى حدّ الان بطاقة العبور الى الألعاب الأولمبية، بفضل ترتيبها العالمي، مضيفا "أنّ هناك آمال في ان تلتحق كل من نهال الاندلسي و غفران الخليفي و فرج الذويبي بركب المتأهلين للأولمبياد".وأوضح أنّ عناصر المنتخب الوطني للجيدو كانت قد تحولت الى تركيا في شهر مارس الماضي لخوض تربص استعدادا للدورة الترشيحية ثم شاركت في دورة أنطاليا حيث حصلت المصارعة نهال شيخ روحو على الميدالية البرونزية في وزن 78 كلغ.وبيّن أنّ نسق التحضيرات تاثر بالصعوبات المالية التي تعرفها الجامعة التونسية للجيدو بـسبب انخفاض الميزانية داعيا الى مراجعة قيمة الدعم المخصص للجامعة بما يساعد على انجاز برنامج تحضيرات العناصر الوطنية.وفي هذا الصدد قال عبد الرزاق التركي أنّ الجامعة التونسية للجيدو تحمل برنامجا لتكوين الأبطال وتعتمد استراتيجية لتكوين منتخب قوي في افق ـ 2024 - 2028 ، معتبرا أنّ الدورة الترشيحية المؤهلة لأولمبياد طوكيو ستمثل فرصة لعدد هام من العناصر الوطنية لكسب الخبرة الدولية والقارية .وفي ما يلي قائمة عناصر المنتخب الوطني للجيدو التي ستشارك في الدورة الترشيحية بداكار حسب ما افاد به المدير الفني للجامعة التونسية للجيدو:الذكور:فرج الدويبي (60 كلغ) ، محمد المطيري (60- كلغ)، مروان الماجري (66- كلغ)، حمزة الورغي (73- كلغ)، هاشم سلامي (81- كلغ)، عبد العزيز بن عمار ( 90- كلغ) ، قصي بن غرف (100- كلغ) ، قيس جاب الله ( 100+ كلغ) ، أنيس بن خالد ( 100 + كلغ).الاناث:أميمة بدوي (48 كلغ) ، رانيا الحرباوي (48 كلغ)، ايمان بن يونس (52 كلغ)، غفران الخليفي (57 كلغ)، مريم البجاوي (63 كلغ)، نهال الأندلسي (70 كلغ)، مريم الخليفي (70 كلغ)، سارة المزوغي (78 - كلغ) ، نهال شيخ روحو (78- كلغ).