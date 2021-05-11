البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - رزنامة بقية مقابلات مجموعة تفادي النزول

كشفت الجامعة التونسية لكرة السلة عن رزنامة بقية مقابلات مجموعة تفادي النزول للبطولة الوطنية المحترفة التي توقفت بعد اقرار الحجر الصحي الشامل لايقاف نسق عدوى فيروس كورونا.وستقام الجولات الثلاث الاخيرة لمجموعة تفادي النزول ايام 19 و21 و23 ماي الجاري.ويتصدر النادي الافريقي الترتيب بعد انقضاء سبع جولات ب13 نقطة امام اتحاد الأنصار ب12 نقطة وشبيبة المنازه وجمعية الحمامات ب10 لكل منهما ونجم حلق الوادي والنجم الساحلي ب9 لكل منهما.وينزل صاحبا المركزين الاخيرين مباشرة الى بطولة الدرجة الاولى. ويخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع مع المتحصل على المركز الثاني في بطولة الدرجة الاولى دورة مصغرة لتحديد هوية الفريق الذي سيلعب خلال الموسم القادم في بطولة الدرجة المحترفة.