   Om Kalthoum - سيرة الحب  

تحت قيادة المدربين التونسيين فوزي البنزرتي ولسعد جردة : صراع الصدارة يشتعل بين الوداد والرجاء

Publié le Lundi 10 Mai 2021 - 10:44 قراءة: 0 د, 23 ث
وات - اقترب الرجاء الرياضي تحت قيادة مدربه التونسي لسعد جردة من صدارة البطولة المغربية لكرة القدم وأصبح على بعد نقطتين بفوزه على ضيفه المغرب الفاسي 1-صفر يوم الاحد لحساب الجولة الخامسة عشرة.
وسجل المهاجم الكونغولي بن مالانغو هدف الفوز لفريق الرجاء حامل اللقب في الدقيقة 74.
واستغل الرجاء تعادل المتصدر وغريمه التقليدي الوداد الرياضي مع مضيفه الجيش الملكي بلا اهداف.
ويتصدر الوداد بقيادة مدربه التونسي الاخر فوزي البنزرتي جدول الترتيب برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن الرجاء الوصيف.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 225547



En continu

Toutes les news
.

الاثنين 10 ماي 2021 | 28 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
27°
 28° % 36 :الرطــوبة
تونــس 18°
5.66 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
28°-1825°-1724°-1627°-1530°-17
  • Avoirs en devises
    20796,4

  • (10 mai)
  • Jours d'importation
    139
  •              1 € = 3,32250 DT        1$ =2,75487 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 mai)   1362,8 MDT