تحت قيادة المدربين التونسيين فوزي البنزرتي ولسعد جردة : صراع الصدارة يشتعل بين الوداد والرجاء

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اقترب الرجاء الرياضي تحت قيادة مدربه التونسي لسعد جردة من صدارة البطولة المغربية لكرة القدم وأصبح على بعد نقطتين بفوزه على ضيفه المغرب الفاسي 1-صفر يوم الاحد لحساب الجولة الخامسة عشرة.وسجل المهاجم الكونغولي بن مالانغو هدف الفوز لفريق الرجاء حامل اللقب في الدقيقة 74.واستغل الرجاء تعادل المتصدر وغريمه التقليدي الوداد الرياضي مع مضيفه الجيش الملكي بلا اهداف.ويتصدر الوداد بقيادة مدربه التونسي الاخر فوزي البنزرتي جدول الترتيب برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن الرجاء الوصيف.