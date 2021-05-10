   Om Kalthoum - سيرة الحب  

انس جابر تتقدم الى المركز الرابع والعشرين في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات

Publié le Lundi 10 Mai 2021 - 10:38 قراءة: 0 د, 37 ث
وات - تقدمت لاعبة التنس التونسية انس جابر مرتبة واحدة في التصنيف العالمي الجديد للاعبي التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين لتصبح في المركز الرابع والعشرين.
وكانت انس جابر بلغت في اخر ظهور لها على ملاعب الكرة الصفراء الدور ثمن النهائي لبطولة مدريد للتنس قبل ان تنسحب بداعي الاصابة امام السويسرية بليندا بنشيتش المصنفة 11 عالميا يوم الاثنين الماضي.

وتعرضت جابر الى الاصابة خلال الشوط الثاني من المباراة مما دفعها الى الانسحاب والنتيجة 4-3 لفائدة اللاعبة السويسرية التي حسمت الشوط الاول لفائدتها (7-6).


وبلغت انس جابر الدور ثمن النهائي بتفوقها على كل من الامريكية سلوان ستيفانس (4-6 و6-1 و6-3) في الدور السادس عشر والكازاخستانية ياروسلافا شفيدوفا (6-2 و6-3) في الدور الاول.
وبقيت الاسترالية اشلاي بارتي في صدارة التصنيف العالمي متبوعة باليابانية ناومي اوساكا والرومانية سيمونا هاليب.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 225545



En continu

Toutes les news
.

الاثنين 10 ماي 2021 | 28 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
27°
 28° % 36 :الرطــوبة
تونــس 18°
5.66 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
28°-1825°-1724°-1627°-1530°-17
  • Avoirs en devises
    20796,4

  • (10 mai)
  • Jours d'importation
    139
  •              1 € = 3,32250 DT        1$ =2,75487 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 mai)   1362,8 MDT