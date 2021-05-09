المنستير: الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة يدعو إلى إدراج القطاعات التجارية والخدماتية المستثناة من النشاط بالقائمة المنشورة

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دعا رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير مصطفي بن تقية، وزارة التجارة وتنمية الصادرات، إلى إدراج القطاعات التجارية والخدماتية المستثناة من الترخيص بالقائمة المنشورة، أو تأجيل الحجر الصحي الشامل الى ما بعد أيام عيد الفطر، وذلك في رسالة عاجلة نشرها اليوم الأحد بالصفحة الرسمية للاتحاد الجهوي على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".واعتبر بن تقية، أنّ القطاعات التجارية والخدماتية العديدة التي وقع استثناؤها من النشاط "هي أيضا في أمسّ الحاجة للنشاط قبيل العيد، وهو تقريبا موسمها المنتظر مثل تجار الملابس والأحذية والحلاقين والحلاقات والمصورين ومحلات الأكلة الخفيفة وأصحاب التاكسي الفردي وعديد المهن والحرف الأخرى.."وبين أنّ عدم إدراج القطاعات التجارية والخدماتية بالقائمة التي نشرتها وزارة التجارة، عقب قرارات اللّجنة الوطنيّة لمقاومة فيروس كورونا المعلن عنها يوم 7 ماي الجاري، والقاضية بإقرار حجر صحّي شامل خلال الفترة الممتدّة من 9 إلى 16 ماي 2021 "قد خلف استياء شديدا لدى منظوري الإتحاد في هذه القطاعات".وثمن بن تقية البلاغ التوضيحي لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، الذي تضمن قائمة بالقطاعات والأنشطة والمحلاّت المسموح لها بمواصلة نشاطها خلال الفترة المذكورة "رغم أنها تسمح بفتح المحلات في غياب مفروض على الزبائن".