جندوبة: مراكز تجميع الحليب بجندوبة تقرر إيقاف عملية التجميع

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قرّرت الغرفة الجهوية لمراكز تجميع الحليب بجندوبة إيقاف عملية التجميع لمدة أربعة أيام وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 12 ماي الجاري والى غاية 15 من ذات الشهر.وجاء هذا القرار على خلفية الإجراءات التي اتّخذتها مركزيات تجميع الحليب ومصانع الاجبان والرامية الى تحديد سقف قبول الكمّيات المجمّعة من الحليب بسبب ارتفاع مخزونها من هذه المادة والناجمة بالأساس عن فترة الذروة وفق ما ورد في بيان صادر عن الغرفة الجهوية لمراكز تجميع الحليب بجندوبة والتابعة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالجهة.ولوّح أصحاب مراكز تجميع الحليب في ذات البيان بغلق مؤسساتهم الى حين التخلّص من المخزون الحالي لدى مركزيات الحليب في حال استمر الوضع على ما هو عليه.وقال رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرئيس السابق للغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب سعد الله الخلفاوي اليوم الاحد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء إن الأضرار باتت تهدّد كافة العاملين في منظومة الحليب وخاصة المنتجين والمجمّعين وان الوضع يستوجب ان تتدخل الحكومة وتبحث عن حلول عاجلة لاسيما في ظل انفتاح السوق الليبية ومواصلة البحث عن طرق جديدة لضمان تسويق الفوائض السنوية من الحليب الى الجزائر.