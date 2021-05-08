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صعود الأولمبي للنقل ومرجان طبرقة ومكارم المهدية والنادي البنبلي الى الرابطة المحترفة الثانية

Publié le Samedi 08 Mai 2021 - 22:24 قراءة: 0 د, 26 ث
وات - افادت الجامعة التونسية القدم ان اربعة اندية ضمنت رسميا الصعود الى بطولة الرابطة المحترفة الثانية

وهي النادي الأولمبي للنقل ونادي مرجان طبرقة والمكارم الرياضية بالمهدية و النادي الرياضي البنبلي وذلك عقب الجولة الثالثة من مرحلة الصعود ببطولة الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة مستوى أول .


ويذكر ان فرق مستقبل القصرين والملعب القابسي وملعب منزل بوزلفة ومستقبل السبيخة نزلت في نهاية الموسم الحالي من بطولة الرابطة المحترفة الثانية الى رابطة" الهواة مسوى اول" فيما صعد فريقا نادي حمام الانف وامل حمام سوسة الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى




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