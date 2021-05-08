كرة اليد : نتائج مباريات تفادي النزول

وات - تصدر فريق نادي كرة اليد بجمال ترتيب المجموعة الأولى و فريق نسر طبلبة ترتيب المجموعة الثانية، من بطولة القسم الوطني "أ" في مرحلة تفادي النزول، اثر نهاية مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ومباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.
وفيما يلي النتائج والترتيب لمجموعة تفادي الزول:
المجموعة الأولى:
النادي البنزرتي - نادي كرة اليد بجمال 22 - 29
الملعب التونسي - أولمبيك سليمان 31 - 28
نادي جندوبة لكرة اليد - سبورتينغ المكنين 27 - 31
الترتيب
الفريق النقاط
نادي كرة اليد بجمال 6
سبورتينغ المكنين 5
أولمبيك سليمان 4
الملعب التونسي 2
النادي البنزرتي 1
نادي جندوبة لكرة اليد 0
المجموعة الثانية
اتحاد صيادة - نسر طبلبة 21 - 23
النجم الرادسي - هلال مساكن 27 - 28
شبيبة الشيحية - السهم الرياضي بمنزل حر 32 - 27
الترتيب
الفريق النقاط
نسر طبلبة 6
اتحاد صيادة 5
هلال مساكن 5
شبيبة الشيحية 4
الاتحاد الرياضي التميمي 2
النجم الرادسي 2
السهم الرياضي بمنزل حر 0
وفيما يلي النتائج والترتيب لمجموعة تفادي الزول:
المجموعة الأولى:
النادي البنزرتي - نادي كرة اليد بجمال 22 - 29
الملعب التونسي - أولمبيك سليمان 31 - 28
نادي جندوبة لكرة اليد - سبورتينغ المكنين 27 - 31
الترتيب
الفريق النقاط
نادي كرة اليد بجمال 6
سبورتينغ المكنين 5
أولمبيك سليمان 4
الملعب التونسي 2
النادي البنزرتي 1
نادي جندوبة لكرة اليد 0
المجموعة الثانية
اتحاد صيادة - نسر طبلبة 21 - 23
النجم الرادسي - هلال مساكن 27 - 28
شبيبة الشيحية - السهم الرياضي بمنزل حر 32 - 27
الترتيب
الفريق النقاط
نسر طبلبة 6
اتحاد صيادة 5
هلال مساكن 5
شبيبة الشيحية 4
الاتحاد الرياضي التميمي 2
النجم الرادسي 2
السهم الرياضي بمنزل حر 0
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 225489