كرة اليد : نتائج مباريات تفادي النزول

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تصدر فريق نادي كرة اليد بجمال ترتيب المجموعة الأولى و فريق نسر طبلبة ترتيب المجموعة الثانية، من بطولة القسم الوطني "أ" في مرحلة تفادي النزول، اثر نهاية مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ومباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.النادي البنزرتي - نادي كرة اليد بجمال 22 - 29الملعب التونسي - أولمبيك سليمان 31 - 28نادي جندوبة لكرة اليد - سبورتينغ المكنين 27 - 31نادي كرة اليد بجمال 6سبورتينغ المكنين 5أولمبيك سليمان 4الملعب التونسي 2النادي البنزرتي 1نادي جندوبة لكرة اليد 0اتحاد صيادة - نسر طبلبة 21 - 23النجم الرادسي - هلال مساكن 27 - 28شبيبة الشيحية - السهم الرياضي بمنزل حر 32 - 27نسر طبلبة 6اتحاد صيادة 5هلال مساكن 5شبيبة الشيحية 4الاتحاد الرياضي التميمي 2النجم الرادسي 2السهم الرياضي بمنزل حر 0