كرة اليد - لجنة الاستئناف توقف تنفيذ قرار الرابطة المتعلق باستكمال مباراة مكارم المهدية والترجي الرياضي بعد توقفها لانقطاع في التيار الكهربائي

وات -

قررت لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة اليد ايقاف تنفيذ قرار الرابطة المتعلق باستكمال مباراة مكارم المهدية والترجي الرياضي لحساب الجولة الثانية من منافسات مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني /أ/ اليوم السبت وتاجيلها الى موعد لاحق.وتوقفت المباراة يوم 28 افريل الماضي في الدقيقة 39 و12 ثانية بسبب انقطاع التيار الكهربائي بقاعة المهدية عندما كان المكارم متقدما 24-21. وقررت الرابطة يوم الاحد الماضي بعد دراسة الملف والاستماع لجميع الاطراف استكمال المقابلة اليوم السبت انطلاقا من التوقيت الذي توقفت فيه.وقام الترجي الرياضي بالطعن ضد قرار الرابطة لدى لجنة الاستئناف التي قررت ايقاف تنفيذ قرار مكتب الرابطة وتعليق اجراء المقابلة مع الاذن بتمكين الطرفين المعنيين (الترجي الرياضي ومكارم المهدية) من تقديم دفوعاتهما في الاصل بداية من يوم الثلاثاء المقبل توصلا الى حسم النزاع بصفة نهائية في كنف احترام مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع طبقا لما يقتضيه القانون.وكان الترجي الرياضي طالب لدى استماعه من قبل مكتب الرابطة باعادة المباراة برمتها معتبرا ان ما حصل بالقاعة يتحمل مسؤوليته الفريق المضيف وان هذا الاخير لا يمكن ان يستفيد من الخطأ بما انه سيكون في افضلية في صورة استكمال ما تبقى من وقت المباراة.اما مكارم المهدية فقد اعتبر ان ما حصل هو امر طارئ لا يمكن توقعه وانه قد تمت مكاتبة بلدية المكان في العديد من المناسبات لتجديد الشبكة الكهربائية واتمام عملية الصيانة على الوجه الاكمل ولا يمكن تحميل الجمعية اي مسؤولية بخصوص انقطاع التيار الكهربائي نافيا ان يكون هذا الفعل بشري وقصدي بما انه كان متقدما في النتيجة مطالبا باستكمال الوقت المتبقي من المباراة.