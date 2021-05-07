على خلفية اقرار الحجر الصحي الشامل : تاجيل الجولة الاخيرة لبطولة الرابطة الاولى الى 19 ماي

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم مساء الجمعة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك انه تقرر تبعا للبلاغ الصادر عن وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني المتعلق بإيقاف جميع المقابلات الرسمية في كل الاختصاصات الرياضية من 10 الى 16 ماي الجاري باستثناء المقابلات والمسابقات الدولية الرسمية المتعلقة بالمنتخبات الوطنية أو الأندية تأجيل موعد الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى من 12 ماي إلى 19 من نفس الشهر.واضافت انه تقرر ايضا تأجيل كل تربصات المنتخبات الوطنية إلى وقت لاحق وتعديل رزنامة مسابقات الكأس على ان يتم الإعلام بها لاحقا. الى جانب تأجيل مقابلات كرة القدم النسائية إلى وقت لاحق.واكدت الجامعة انه بالنسبة لما تبقى من الموسم الرياضي 2020-2021 (بطولة محترفة أولى ومقابلات الكأس) على ضرورة تقيد جميع الأطراف بكافة تفاصيل البروتوكول الصحي والزامية أن تكون المقابلات دون حضور الجمهور.