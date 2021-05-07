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سوسة : المجلس القطاعي للتجارة التابع للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة يدعو رئيس الحكومة الى مراجعة توقيت تطبيق قرار الحجر الشامل وتأجيله الى أول أيام العيد وما بعده

Publié le Vendredi 07 Mai 2021 - 18:06 قراءة: 0 د, 47 ث
وات - دعا أعضاء المجلس القطاعي للتجارة التابع للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة والذي يضمّ جميع الغرف النقابية الجهوية للتجارة رئيس الحكومة الى مراجعة توقيت تطبيق قرار الحجر الصحّي الشامل وتأجيله الى أوّل أيّام العيد وما بعده معلّلين دعوتهم بان عشرات الالاف من العاملين في القطاع التجاري وبالخصوص العاملين في قطاعات الملابس الجاهزة والاحذية واللعب وصنع المرطّبات يعوّلون على الأيام الأخيرة لشهر رمضان لترويج سلعهم المخصّصة لعيد الفطر.

وعبّر المجلس القطاعي للتجارة التابع للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة في بيان أصدره عقب الاجتماع العام للمجلس القطاعي للتجارة اليوم الجمعة عن امتعاض منظوريه الشديد وعن دهشتهم إزاء القرار الحكومي الصادر اليوم الجمعة والقاضي بفرض الحجر الصحّي الشامل بداية من يوم 9 ماي الجاري.
وأكّد منظورو الغرف النقابية للتجارة بسوسة ان قرار الحجر الشامل تمّ اتّخاذه دون أي مشورة مع أصحاب المهن الذين تكبّدوا خسائر كبيرة وغير مسبوقة خلال الفترة الماضية من سنتي 2020 /2021 نتيجة التوقّف المتكرّر عن النشاط طيلة الحجر الموجّه المتكرر والحجر الشامل.

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