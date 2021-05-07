   Om Kalthoum - ذكريات  

إحباط ثلاث عمليات هجرة سرية بنابل والمنستير وتونس والقبض على 17 شخصا

Publié le Vendredi 07 Mai 2021 - 18:06 قراءة: 0 د, 35 ث
وات - ضبطت دورية تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بنابل، أمس الخميس، أربعة أشخاص كانوا يحاولون اجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقا من سواحل "دار علوش"، وحجزت لديهم مركبا بحريا، وفق بلاغ صدر اليوم الجمعة عن وزارة الداخلية.

ووفق ذات المصدر، تمكنت فرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بالمنستير من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من أجل تورطهم في "تكوين وفاق يهدف لاجتياز الحدود البحرية خلسة".


بدورها، ألقت دورية تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بتونس القبض على 10 أشخاص، بينهم مفتش عنه، محكوم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات (منظم العملية) على متن مركبين بحريين، كانوا بصدد محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة.

وحجزت كمية من المحروقات ومبلغا من العملة الأجنبية.

وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالموقوفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

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