نحو قطيعة بالتراضي بين النادي الصفاقسي والمدرب الإسباني "بيبي مورسيا" (مصدر مسؤول من النادي)

وات -

ينتظر ان يتم الإعلان بشكل رسمي اليوم الخميس عن قطيعة بالتراضي بين النادي الرياضي الصفاقسي ومدرب فريق كرة القدم الإسباني "بيبي مورسيا" بعد سلسلة النتائج السلبية التي عرفها الفريق تحت اشراف هذا المدرب الذي كان خلف المدرب انيس بوجلبان في بداية شهر مارس الفارط بحسب ما أفاد به مصدر مسؤول من الفريق وكالة تونس افريقيا للانباء "وات".وأوضح ذات المصدر أن اجتماعا سيعقد اليوم صلب الفريق للنظر في الصيغة التي سيتم بها إنهاء التعاقد مع الفني الإسباني مبينا أنه سيتم التعويل على الإطار الفني التونسي المصاحب والمتكون من نادر هديدر وهيكل قمامدية ووسيم معلى لمواصلة الإشراف على المقاليد الفنية للفريق في انتظار البحث عن مدرب بديل.وكان المدرب "بيبي مورسيا" تعرض لموجة انتقادات واسعة من أحباء فريق عاصمة الجنوب والرياضيين في تونس جراء تراجع نتائج الفريق منذ حلوله وتتالي التعادلات والهزائم التي كان آخرها هزيمة الفريق على أرضية ميدانه امس الأربعاء أمام ضيفه مستقبل سليمان في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بنتيجة هدف لصفر.