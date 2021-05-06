الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة يمر للمرة الرابعة فوق الأجواء تونس

وات - تمكّنت الجمعيّة التونسيّة لعلوم الفلك فجر، الخميس (في حدود السّاعة 4 و 42 دقيقة)، من الرّصد البصريّ والفوتوغرافي للصاروخ الصيني CZ-5B، لدى مروره وللمرّة الرابعة فوق الأجواء التونسيّة.
ورجّحت الجمعيّة أن يتم تدمير الصاروخ CZ-5B، الّذي فقدت السّلطات الصينيّة السيطرة عليه، بصفة تامّة عند دخوله الغلاف الجوّيّ بين يومي 8 و 9 ماي 2021.
وفسرت أن معظم أجزاء الصاروخ ستحترق أثناء سقوطه لشدّة احتكاكه بالغلاف الجوّي باعتبار أن نواته تتحرك بسرعة تناهز 28 ألف كيلومتر في الساعة على ارتفاع يفوق 190 كيلومترا فوق سطح الأرض.
وأشارت إلى أن نواة الصاروخ الصيني تدور، في جزء كبير من رحلتها، فوق البحار والمحيطات لذلك فان احتمال سقوط شظاياها (بعد احتراقها) في المياه أكبر من احتمال سقوطها على اليابسة.
وأثبتت معطيات الرّصد إثر عبور الصّاروخ للسّماء التّونسيّة فجر، الخميس، دورانه حول نفسه حسب محور مائل كلّ 4 ثوان ما جعل لمعانه يتغيّر بصفة مسترسلة وهو ما يشير إلى فقدان السّيطرة عليه تماما، وفق المصدر ذاته.
ولفتت الجمعية، كذلك، إلى أنّ المحطّة الصينيّة قد مرّت في سماء تونس 11 دقيقة قبل مرور الصّاروخ في مسار ثابت.
ودعت الجمعية الى عدم الاصابة بالهلع واتباع أخبار الصفحات العلمية الموثوقة، مشيرة الى إمكانية مراقبة حركة الصاروخ على مدار الثانية عبر الرابط التالي : https://orbit.ing-now.com/satellite/48275/2021-035b/cz-5b/
ويبلغ طول الصاروخ CZ-5B، الذي أطلقته الصين منذ، الخميس 29 أفريل 2021، وفقدت السيطرة عليه، حوالي 30 مترا ويناهز وزنه 21 طنا.
ورجّحت الجمعيّة أن يتم تدمير الصاروخ CZ-5B، الّذي فقدت السّلطات الصينيّة السيطرة عليه، بصفة تامّة عند دخوله الغلاف الجوّيّ بين يومي 8 و 9 ماي 2021.
وفسرت أن معظم أجزاء الصاروخ ستحترق أثناء سقوطه لشدّة احتكاكه بالغلاف الجوّي باعتبار أن نواته تتحرك بسرعة تناهز 28 ألف كيلومتر في الساعة على ارتفاع يفوق 190 كيلومترا فوق سطح الأرض.
وأشارت إلى أن نواة الصاروخ الصيني تدور، في جزء كبير من رحلتها، فوق البحار والمحيطات لذلك فان احتمال سقوط شظاياها (بعد احتراقها) في المياه أكبر من احتمال سقوطها على اليابسة.
وأثبتت معطيات الرّصد إثر عبور الصّاروخ للسّماء التّونسيّة فجر، الخميس، دورانه حول نفسه حسب محور مائل كلّ 4 ثوان ما جعل لمعانه يتغيّر بصفة مسترسلة وهو ما يشير إلى فقدان السّيطرة عليه تماما، وفق المصدر ذاته.
ولفتت الجمعية، كذلك، إلى أنّ المحطّة الصينيّة قد مرّت في سماء تونس 11 دقيقة قبل مرور الصّاروخ في مسار ثابت.
ودعت الجمعية الى عدم الاصابة بالهلع واتباع أخبار الصفحات العلمية الموثوقة، مشيرة الى إمكانية مراقبة حركة الصاروخ على مدار الثانية عبر الرابط التالي : https://orbit.ing-now.com/satellite/48275/2021-035b/cz-5b/
ويبلغ طول الصاروخ CZ-5B، الذي أطلقته الصين منذ، الخميس 29 أفريل 2021، وفقدت السيطرة عليه، حوالي 30 مترا ويناهز وزنه 21 طنا.
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