اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تقترح اقرار حجر صحي شامل خلال اليومين الأولين من عيد الفطر

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اقترحت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا خلال اجتماعها أمس الثلاثاء إقرار حجر صحي شامل خلال اليومين الأولين من عيد الفطر وفق ما أفاد به عضو اللجنة أمان الله المسعديوأضاف المسعدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن اللجنة العلمية اقترحت أيضا منع التنقل بين المدن انطلاقا من يوم السبت 8 ماي 2021، فضلا عن منع التجمعات والاحتفالات بجميع أنواعها، مع التشديد على ضرورة تطبيق القانون بصرامة ضد المخالفين.وأكد المسعدي أن الوضع الوبائي الخطير الذي تشهده تونس حاليا والذي أدى إلى ارتفاع الضغط على أسرة الإنعاش و الأكسيجين وعدم التمكن في عديد الأحيان من توفير الإحاطة اللازمة لمرضى كوفيد-19 دفع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا لتقديم هذه المقترحات بهدف الحد قدر الإمكان من مزيد استفحال هذا الوباءيذكر أن وزارة الصحة أفادت اليوم الأربعاء أن نسبة اشغال أسرة الأكسيجين بلغت بتاريخ 3 ماي الجاري 70 بالمائة و نسبة أسرة الإنعاش 90 بالمائة بنفس التاريخوأضافت الوزارة في بلاغ لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم أن 512 من المرضى يقيمون بأقسام العناية المركزة و177 مريضا تحت التنفس الاصطناعيوللاشارة سجلت وزارة الصحة بتاريخ 3 ماي الجاري 101 من الوفايات و1405 اصابة جديدة بفيروس كورونا لتبلغ بذلك حالات الوفايات والاصابات على التوالي 11016 حالة وفاة و314152 اصابة بالفيروس منذ ظهور الوباء خلال شهر مارس من السنة الماضية