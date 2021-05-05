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اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تقترح اقرار حجر صحي شامل خلال اليومين الأولين من عيد الفطر

Publié le Mercredi 05 Mai 2021 - 12:40 قراءة: 1 د, 3 ث
وات - اقترحت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا خلال اجتماعها أمس الثلاثاء إقرار حجر صحي شامل خلال اليومين الأولين من عيد الفطر وفق ما أفاد به عضو اللجنة أمان الله المسعدي
 
وأضاف المسعدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن اللجنة العلمية اقترحت أيضا منع التنقل بين المدن انطلاقا من يوم السبت 8 ماي 2021، فضلا عن منع التجمعات والاحتفالات بجميع أنواعها، مع التشديد على ضرورة تطبيق القانون بصرامة ضد المخالفين.
 

وأكد المسعدي أن الوضع الوبائي الخطير الذي تشهده تونس حاليا والذي أدى إلى ارتفاع الضغط على أسرة الإنعاش و الأكسيجين وعدم التمكن في عديد الأحيان من توفير الإحاطة اللازمة لمرضى كوفيد-19 دفع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا لتقديم هذه المقترحات بهدف الحد قدر الإمكان من مزيد استفحال هذا الوباء
 
يذكر أن وزارة الصحة أفادت اليوم الأربعاء أن  نسبة اشغال أسرة الأكسيجين بلغت بتاريخ 3 ماي الجاري 70 بالمائة و نسبة أسرة الإنعاش 90 بالمائة بنفس التاريخ
وأضافت الوزارة في بلاغ لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم أن 512 من المرضى يقيمون بأقسام العناية المركزة و177 مريضا تحت التنفس الاصطناعي
 
وللاشارة سجلت وزارة الصحة بتاريخ 3 ماي الجاري 101 من الوفايات و1405 اصابة جديدة بفيروس كورونا لتبلغ بذلك حالات الوفايات والاصابات على التوالي 11016 حالة وفاة و314152 اصابة بالفيروس منذ ظهور الوباء خلال شهر مارس من السنة الماضية

 
 
 

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 225288

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 05 Mai 2021 à 13h 50m |           
همهم الوحيد التنغيص على المواطنين وبث الطاقة السلبية وتحطيم المعنويات
وينم ذلك عن تدبير من اطراف متنفذة ومشاركة بعض الاطارات الطبية اغلبها عن غير وعي منها
الوضع الوبائي في تحسن مطرد فنسبة الاصابات في اننخفاض متواصل منذ ثلاثة ايام وسيتبعها بطبيعة الحال عدد المقيمين في المستشفيات
ثم لماذا منع التنقل بين المدن ألأن كل المسؤلين مقيمين مع عائلاتهم بالعاصمة ولا دخل لهم ببقية البلاد؟ عيب والله

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Mercredi 05 Mai 2021 à 12h 53m |           
Au lieu de Pondre des Recommandations Absurdes et Inapplicables...
Ces Vauriens Devraient se Pencher sur le Dossier de l'Institut Pasteur, du Ministère de la Santé et du Premier Ministère tous Gangrenés par la Grande Corruption !



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