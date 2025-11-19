تركيز خيمة بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة لترويج التمور بأسعار تفاضلية الى غاية 7 ديسمبر المقبل

تحت شعار "شهر التمور من المنتج إلى المستهلك"، يعتزم المجمع المهني المشترك للتمور تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تركيز خيمة لبيع أفضل أنواع التمور التونسية وبأسعار تفاضلية تراعي القدرة الشرائية للتونسيين، من 20 نوفمبر الى 7 ديسمبر المقبل.



ووفق المعطيات التي تحصلت عليها /وات/ من المجمع فان هذه البادرة تندرج في إطار تنشيط السوق الداخلية ومساعدة منتجي التمور على ترويج منتوجهم وتوفيره بأسعار جد مناسبة تراعي القدرة الشرائية للمواطن.



وينتظر أن تبلغ صابة تونس من التمور لموسم 2025/2026، حوالي 404 الاف طن منها 347 ألف طن من صنف دقلة نور و57 ألف طن من الأصناف الأخرى.وتبلغ مساحة الخيمة المزمع تركيزها بشارع الحبيب بورقيبة، على مقربة بضعة أمتار من محطة تونس البحرية، حوالي 500 متر مربع سيضم قرابة 40 عارضا من ولايتي قبلي وتوزر أهم منطقتي الإنتاج في تونس.وحسب ذات المعطيات سيتم عرض دقلة النور بجميع أنواعها (عرجون، شمروخ، بث، شبابة) وأصناف اخرى من التمور (عليق، كنتيشي، طرنجة، أرشتي).كما يعتزم المجمع تنظيم خيمات مماثلة في وسط العاصمة وعدة ولايات أخرى بمنسبة شهر رمضان 2026.ويدعو المجمع المهني المشترك للتمور التونسيين الى الاقبال بكثافة على الخيمة لاقتناء التمور التونسية ذات الجودة العالية بأسعار معقولة.