وزارة الفلاحة تدعو منتجي البطاطا والطماطم الى التدخل الفوري لعلاج البؤر الأولى لمرض الميلديو

دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الثلاثاء، الفلاحين الى التدخل والفوري بالمداواة الوقائية أو العلاجية للقضاء على البؤر الأولى لمرض الميلديو بحقول البطاطا والطماطم الفصلية خاصة بعد الأمطار الأخيرة.وأكدت الوزارة في بلاغ لها ، أن تواصل تواتر نزول الأمطار خلال العشرية الأولى من شهر ماي الجاري بكميات متفاوتة الأهمية مع اعتدال في درجات الحرارة تمثل الظروف المثالية لظهور واستفحال هذا المرض.وشددت على أنه للتوقي من خطورة هذا المرض الوبائي وسرعة انتشاره والخسائر الفادحة التي يمكن أن يسببها للزراعة في فترة وجيزة اذا لم يتم التدخل في الإبان، يتعين التدخل باستعمال أحد المبيدات الفطرية المرخص لها في الغرض.وأكدت ضرورة مواصلة مراقبة الحقول بصفة دورية والحرص على إعادة المداواة كلما كانت الظروف المناخية ملائمة لظهور المرض مع مراعاة مدة فاعلية المبيد واحترام قاعدة التداول بين مختلف العائلات الكيميائية للمبيدات المرخص لها ضد مرض الميلديو.ودعت المنتجين الراغبين في الحصول على مزيد الإرشادات إلى الاتصال بالمصالح الجهوية والمركزية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري .