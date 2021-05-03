كميّات الأمطار المسجّلة بعدد من مناطق البلاد

تمّ خلال 24 ساعة الأخيرة (من الساعة السابعة من صباح أمس الأحد إلى السابعة من صباح الإثنين) تسجيل هطول كميّات متفاوتة من الأمطار على عدد من مناطق البلاد. في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.