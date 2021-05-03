تمّ خلال 24 ساعة الأخيرة (من الساعة السابعة من صباح أمس الأحد إلى السابعة من صباح الإثنين) تسجيل هطول كميّات متفاوتة من الأمطار على عدد من مناطق البلاد. في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.
كميّات الأمطار المسجّلة بعدد من مناطق البلاد
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الاثنين 03 ماي 2021 | 21 رمضان 1442
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|
18°
|20°
|% 77
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
3.09 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|20°-16
|28°-16
|24°-17
|21°-18
|25°-17
- Avoirs en devises
20953,4
(3 mai)
- Jours d'importation
146
- 1 € = 3,32067 DT 1$ =2,74954 DT
- Solde Compte du Trésor (3 mai) 535,6 MDT
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