كرة اليد- استكمال مباراة مكارم المهدية والترجي الرياضي يوم 8 ماي الجاري

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اعلنت الرابطة الوطنية لكرة اليد في بيان اصدرته يوم الاحد انه سيتم استكمال مباراة مكارم المهدية والترجي الرياضي لحساب الجولة الثانية من منافسات مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني /أ/ يوم 8 ماي الجاري انطلاقا من التوقيت الذي توقفت فيه عند الدقيقة 39 و12 ثانية.وكانت المباراة توقفت يوم 28 افريل الماضي في الدقيقة 39 و12 ثانية بسبب انقطاع التيار الكهربائي بقاعة المهدية عندما كان المكارم متقدما 24-21.وقالت الرابطة في بيانها انه تبين اثر مراسلة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وبلدية المهدية ان انقطاع التيار الكهربائي سببه حصول تماس كهربائي باحدى كاشفات الاضواء بسبب اهتراء الشبكة الكهربائية لنقص في الصيانة.واضافت انه تم الزام مكارم المهدية باصلاح العطب الحاصل على مستوى الشبكة الكهربائية ومد الرابطة الوطنية بشهادة من بلدية المكان تفيد ذلك قبل تاريخ المباراة في موعدها الجديد. وفي صورة عدم الاستجابة سيتم حرمان مكارم المهدية من اللعب في قاعته في هذه المباراة وما يليها.وكان الترجي الرياضي طالب باعادة المباراة برمتها معتبرا ان ما حصل بالقاعة يتحمل مسؤوليته الفريق المضيف وان هذا الاخير لا يمكن ان يستفيد من الخطأ بما انه سيكون في افضلية في صورة استكمال ما تبقى من وقت المباراة بالاضافة الى مصاريف السكن والتنقل التي تكبدها الترجي.وفي المقابل، اعتبر مكارم المهدية ان ما حصل هو امر طارئ لا يمكن توقعه وانه قد تمت مكاتبة بلدية المكان في العديد من المناسبات لتجديد الشبكة الكهربائية واتمام عملية الصيانة على الوجه الاكمل ولا يمكن تحميل الجمعية اي مسؤولية بخصوص انقطاع التيار الكهربائي نافيا ان يكون هذا الفعل بشري وقصدي بما انه كان متقدما في النتيجة مطالبا باستكمال الوقت المتبقي من المباراة.