انتشار السلالة البريطانية المتحورة لفيروس كورونا بأكثر من 80 بالمائة بالبلاد ساهم في تفاقم الإصابات والوفايات(عضو اللجنة العلمية)

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أفاد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ،أمان الله المسعدي، اليوم السبت، أن السلالة البريطانية المتحورة لفيروس كورونا هي السلالة المهيمنة حاليا بالبلاد بأكثر من 80 بالمائة.وأوضح، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذه الطفرة مست بصفة واسعة الفئة العمرية من 30 الى 50 سنة، وادت الى اقبال كبير على أقسام الإنعاش من قبل هذه الفئة وتسجيل اعداد كبيرة من الوفيات في ضفوفها.ولفت الى أن معدل الوفايات في تونس مرتفع جدا، اذ يعادل 8ر88 حالة وفاة لكل مائة ألف ساكن وبلغ منذ أسبوعين 75 وفاة لكل مائة ألف ساكن .واعتبر أن الوضعية الوبائية كارثية، قائلا "اننا نحارب طوفانا من الكورونا ".وفي ما يتعلق بوضعية المؤسسات الصحية العمومية، قال المسعدي إن المنظومة الصحية تعاني من عدة صعوبات على مستويات عديدة منها الإرهاق النفسي والبدني للاطارات الطبية وشبه طبية ونقص في الموارد البشرية الطبية والأدوية الذي تفاقم منذ جائحة كورونا .وتعاني المستشفيات العمومية من نقص حاد في الاكسجين الذي ازداد معدل استهلاكه 6 مرات مقارنة بالفترات العادية، وذلك بتزايد عدد المرضى أمام الكميات غير الكافية .وألقت الجائحة، وفق عضو اللجنة العلمية، بظلالها على غير المرضى من الكوفيد-19 اذ تراجع عدد العيادات الخارجية وتم في كثير من الأحيان تأجيل العمليات الجراحية وتقلص نسبة الايواء بالمستشفيات لغير المصابين بكورونا .واعتبر أن المواطن لم يلتزم بالإجراءات الوقائية ولم يتقيد بها بصفة مرضية وكافية .ودعا عموم المواطنين الى الوعي بخطورة الوضع الوبائي والصحي والتزام التباعد الجسدي ولبس الكمامة وغيرها من إجراءات الوقاية .يذكر أن تونس سجلت في يوم واحد أول أمس الخميس 81 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الجملي للوفايات منذ ظهور الوباء في مارس 2020 بالبلاد الى 10 آلاف و722 وفاة، كما سجلت 1904 إصابة جديدة خلال نفس اليوم .