بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد - مجموعة التتويج - فوز نادي ساقية الزيت على بعث بني خيار 36-30

وات - فاز نادي ساقية الزيت على بعث بني خيار 36-30 اليوم السبت بقاعة ساقية الزيت في لقاء متاخر لحساب الجولة الاولى لمجموعة التتويج ضمن بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد.
الترتيب
1- الترجي الرياضي 6 2
- النادي الافريقي 6 3
3- نادي ساقية الزيت 5 2
4- جمعية الحمامات 4 3
- النجم الساحلي 4 3
6- نادي قصور الساف 3 2
7- مكارم المهدية 2 2
- بعث بني خيار 2 3
برنامج مقابلات الجولة الرابعة
الثلاثاء 4 ماي
في قاعة الزواوي -س 13 و30
الترجي الرياضي - النادي الافريقي
الاربعاء 5 ماي
في قاعة سوسة - س 13
النجم الساحلي - مكارم المهدية
في قاعة الحمامات - س 13
جمعية الحمامات - نادي ساقية الزيت
في قاعة قصور الساف - س 13
نادي قصور الساف - بعث بني خيار
الترتيب
1- الترجي الرياضي 6 2
- النادي الافريقي 6 3
3- نادي ساقية الزيت 5 2
4- جمعية الحمامات 4 3
- النجم الساحلي 4 3
6- نادي قصور الساف 3 2
7- مكارم المهدية 2 2
- بعث بني خيار 2 3
برنامج مقابلات الجولة الرابعة
الثلاثاء 4 ماي
في قاعة الزواوي -س 13 و30
الترجي الرياضي - النادي الافريقي
الاربعاء 5 ماي
في قاعة سوسة - س 13
النجم الساحلي - مكارم المهدية
في قاعة الحمامات - س 13
جمعية الحمامات - نادي ساقية الزيت
في قاعة قصور الساف - س 13
نادي قصور الساف - بعث بني خيار
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