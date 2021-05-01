بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد - مجموعة التتويج - فوز نادي ساقية الزيت على بعث بني خيار 36-30

وات -

فاز نادي ساقية الزيت على بعث بني خيار 36-30 اليوم السبت بقاعة ساقية الزيت في لقاء متاخر لحساب الجولة الاولى لمجموعة التتويج ضمن بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد.1- الترجي الرياضي 6 2- النادي الافريقي 6 33- نادي ساقية الزيت 5 24- جمعية الحمامات 4 3- النجم الساحلي 4 36- نادي قصور الساف 3 27- مكارم المهدية 2 2- بعث بني خيار 2 3في قاعة الزواوي -س 13 و30الترجي الرياضي - النادي الافريقيفي قاعة سوسة - س 13النجم الساحلي - مكارم المهديةفي قاعة الحمامات - س 13جمعية الحمامات - نادي ساقية الزيتفي قاعة قصور الساف - س 13نادي قصور الساف - بعث بني خيار