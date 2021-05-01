مصدر من رئاسة الجمهورية ينفي تلقي الرئاسة كميات من التلاقيح المضادة لكورونا من ضمن الشحنات التي وصلت تونس مؤخرا

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لم تتلق رئاسة الجمهورية اية كمية من جرعات اللقاحات المضادة لكورونا من ضمن شحنات التلاقيح التي وصلت الى تونس مؤخرا، وذلك حسب ما أكده مصدر من رئاسة الجمهورية فضل عدم الكشف عن هويته.وقال المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس افريقيا، مساء الجمعة، ان رئاسة الجمهورية لم ولن تتلقى أية كمية من التلاقيح من اية جهة، مؤكدا، أن تلقي أية كميات من التلاقيح يتم فقط بواسطة الادارة العامة للصحة العسكرية.وبين،أن تخصيص اية كمية من التلاقيح المضادة لكوفيد 19 لفائدة الامن الرئاسي يستند الى التعامل مع الادارة العامة للصحة العسكرية.وكان المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، مفدي مسدي، قد اكد في تصريح لاذاعة شمس افم، إرسال كمية تقدر ب 10 آلاف جرعة من التلقيح المضاد لفيروس كورونا إلى رئاسة الجمهورية، مشيرا الى ان 2500 عون بالامن الرئاسي، الذين يتمتعون بالاولوية، سيتم تلقيحهم.