مباراة تحديد بطل الرابطة الثانية بين نادي حمام الانف وامل حمام سوسة يوم السبت بالمنزه

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يحتضن الملعب الاولمبي بالمنزه يوم السبت المقبل بداية من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر مباراة تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للموسم الرياضي 2020-2021 بين الفريقين الصاعدين حديثا للرابطة المحترفة الأولى نادي حمام الانف وامل حمام سوسة.وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني الذي انعقد يوم الخميس بمقر الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بحضور ممثلي الفريقين على أنه يم الاحتكام في صورة انتهاء المباراة في وقتها القانوني بالتعادل الى ركلات الترجيح.وسيتم مباشرة اثر انتهاء المباراة تسليم رمز بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2020-2021 للفريق الفائز.