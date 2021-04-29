الترجي والنادي الصفاقسي يتعرفان يوم الجمعة على منافسيهما في ابطال افريقيا وكاس الكاف

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يتعرف ممثلا كرة القدم التونسية الترجي الرياضي في رابطة ابطال افريقيا والنادي الصفاقسي في كاس الكونفدرالية الافريقية يوم الجمعة بداية من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت تونس على منافسيهما في الدور ربع النهائي للمسابقتين القاريتين على ضوء عملية القرعة المقررة بمقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة.وكان الترجي الرياضي ضمن تاهله للدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا التي سبق ان توج بلقبها اربع مرات في صيغتيها القديمة والحديثة سنوات 1994 و2011 و2018 و2019 بعدما تصدر المجموعة الرابعة امام مولودية الجزائر والزمالك المصري وتونغيث السنغالي.وسيكون الترجي الرياضي شانه في ذلك شان بقية الاندية التي تصدرت مجموعاتها وهي الوداد الرياضي المغربي بطل افريقيا 1992 و2017 وصن داونز الجنوب افريقي بطل نسخة 2016 وسيمبا التنزاني في التصنيف الاول خلال عملية القرعة وهو تصنيف يمنحها افضلية خوض مقابلة اياب الدور ربع النهائي على قواعدها.وسيلاقي ابناء المدرب معين الشعباني في دور الثمانية احد فرق التصنيف الثاني باستثناء مولودية الجزائر باعتبارها كانت معه في نفس المجموعة وهو ما يعني مواجهة حامل اللقب الاهلي المصري ثاني المجموعة الاولى وبطل افريقيا في 9 مناسبات او شباب بلوزداد الجزائري ثاني المجموعة الثانية او كايزر شيفس الجنوب افريقي ثاني المجموعة الثالثة.وتقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي يومي 14 و15 ماي المقبل في ضيافة فرق التصنيف الثاني على ان تدور مباريات الاياب بعدها باسبوع على ملاعب اندية التصنيف الاول.اما في كاس الكونفدرالية الافريقية، فسيكون النادي الصفاقسي الذي تاهل في المركز الثاني ضمن المجموعة الرابعة خلف جاراف السنغالي وامام النجم الساحلي وساليتاس البوركيني في التصنيف الثاني خلال عملية القرعة ما يعني مواجهته احد فرق التصنيف الاول المتصدرة للمجموعات الثلاث الاخرى وهي اينييمبا النيجيري او شبيبة القبائل الجزائري بطلة المسابقة سنوات 2000 و2001 و2002 او الرجاء الرياضي المغربي الفائز باللقب عامي 2003 و2018.وسيخوض فريق عاصمة الجنوب صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كاس الكونفدرالية في شكليها الجديد والقديم اعوام 1998 و2007 و2008 و2013 جولة الذهاب على ارضه بين 14 و16 ماي المقبل قبل التحول الى نيجيريا او الجزائر او المغرب لاجراء مباراة الاياب المقررة بين 21 و23 من نفس الشهر.