كاس الاتحاد الافريقي - فوز النجم الساحلي على ساليتاس البوركيني 2-1

وات - فاز النجم الساحلي مساء اليوم بملعب حمادي العقربي برادس على نادي ساليتاس البوركيني بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم( المجموعة الثالثة)

وسجل للنجم الساحلي كل من حمزة لحمر د6 وسليمان كوليبالي د47 فيما جاء هدف ساليتاس عن طريق درامن ميكايلو د72



وانهى النجم دور المجموعات في المركز الثالث ب8 نقاط متقدما على ضيفه ساليتاس الرابع والاخير ب 3 نقاط . ولم يتاهل الفريقان الى دور ربع النهائي لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي



