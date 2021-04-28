كاس العرب - برنامج مقابلات المنتخب التونسي في الدور الاول

سيخوض المنتخب التونسي لكرة القدم مقابلاته ضمن الدور الاول لحساب المجموعة الثانية لبطولة كاس العرب المقبلة في قطر وفق ما افادت به الجامعة التونسية لكرة القدم حسب الجدول التالي.يوم 30 نوفمبر 2021 - الساعة الثانية بعد الزوالتونس - المتاهل من موريتانيا -اليمنيوم 3 ديسمبر 2021 - الساعة الثامنة مساءسوريا - تونسيوم 6 ديسمبر 2021 - الساعة الرابعة بعد ااظهرتونس - الامارات