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كاس العرب - برنامج مقابلات المنتخب التونسي في الدور الاول

Publié le Mercredi 28 Avril 2021 - 10:42 قراءة: 0 د, 20 ث
سيخوض المنتخب التونسي لكرة القدم مقابلاته ضمن الدور الاول لحساب المجموعة الثانية لبطولة كاس العرب المقبلة في قطر وفق ما افادت به الجامعة التونسية لكرة القدم حسب الجدول التالي.

يوم 30 نوفمبر 2021 - الساعة الثانية بعد الزوال
تونس - المتاهل من موريتانيا -اليمن


يوم 3 ديسمبر 2021 - الساعة الثامنة مساء
سوريا - تونس

يوم 6 ديسمبر 2021 - الساعة الرابعة بعد ااظهر
تونس - الامارات


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