المركز الدولي لتكنولوجيا البيئة يطلق طلب ترشح لبرنامج تكوين في ريادة الأعمال الخضراء

أطلق المركز الدولي لتكنولوجيا البيئة في تونس، الثلاثاء، طلب ترشّح لبرنامج تكوين في ريادة الأعمال الخضراء، بالشراكة مع مركز الأنشطة الإقليمية للاستهلاك والانتاج المستدامين لفائدة الأشخاص الحاملين لأفكار مشاريع اقتصادية ذات تأثير ايكولوجي أو اجتماعي.وتمّ إطلاق هذه الدعوة في إطار برنامج "سويتشماد" وهي دعوة مفتوحة للأفراد والمجموعات، الراغبين في تحويل أفكارهم إلى منتجات أو خدمات تعرض في الأسواق أو الراغبين في إحداث مؤسّسة مبتكرة قادرة على خلق قيمة مضافة على المستوى الاقتصادي والبيئي والاجتماعي.ويهدف البرنامج التكويني إلى التركيز وبشكل عملي على فكرة المؤسّسة الخضراء، المقترحة من قبل روّاد الأعمال في المجال البيئي، الذّين تمّ اختيارهم وذلك من خلال مشاركتهم في ورشات التكوين.كما سيمكن هذا التكوين روّاد الأعمال من الأدوات اللازمة والمعرفية لتحويل أفكارهم، المبتكرة، إلى نماذج عمل صديق للبيئة ذات جدوى.وسيتم اجراء هذا التكوين إما عن طريق الحضور المباشر أو عن طريق تقنيات التواصل عن بعد، وفق ما تقتضيه تطوّرات الوضع الصحّي المرتبطة بجائحة كوفيد-19 ومن المقرر أن تكون فترة التكوين خلال شهر جوان 2021.ويمكن لرواد الأعمال المهتمين تقديم طلباتهم في القسم الخاص بالطلبات على المنصة التالية وذلك قبل يوم 31 ماي 2021:https://www.theswitchers.org/toolboxيشار إلى أن برنامج "سويتشماد" المموّل من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى نقل أدوات تطوير المؤسّسات الخضراء إلى شركائه المحليّين فضلا عن تعزيز الخدمات المقدمة لتلك المؤسسات.وسيتولى المركز الدولي لتكنولوجيا البيئة تنسيق شراكة الدعم الوطنية لتطوير المؤسسات من أجل تعزيز النظام البيئي عبر ريادة الأعمال البيئية.