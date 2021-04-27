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الاتحاد الافريقي لكرة اليد يقرر تاجيل البطولة الافريقية للاندية الفائزة بالكاس بالمغرب

Publié le Mardi 27 Avril 2021 - 09:52 قراءة: 0 د, 24 ث
أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة اليد مساء الاثنين عن تأجيل النسخة 37 من البطولة الإفريقية للأندية الفائزة بالكأس للرجال والسيدات التي كانت مقررة بمدينة أغادير المغربية من 20 الى 29 ماي المقبل إلى موعد لاحق.

وياتي قرار الاتحاد الافريقي لكرة اليد على ضوء الإجراءات الجديدة المتخذة من الحكومة المغربية حول غلق المجال الجوي وإلغاء العديد من الرحلات الجوية نحو دول افريقية.
يذكر ان كرة اليد التونسية ممثلة في هذه المسابقة بكل من الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي بساقية الزيت.






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