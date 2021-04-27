قبلي : انطلاق الدورة الثانية من رالي صحراء راسينغ كاب بمشاركة 46 متسابقا ايطاليا

وات - انطلقت يوم الاثنين من عمق الصحراء جنوبي مدينة دوز المرحلة الاولى في رالي "صحراء راسينغ كاب " في دورته الثانية التي ستتواصل الى غرة ماي المقبل بمشاركة 46 متسابقا ايطاليا وفق ما أكّده منسّق هذا الرالي العربي بن عبد الله في تصريح لــ(وات).



واوضح المصدر ذاته ان هذا الرالي الذي احتجب منذ سنة 2019 يعود هذه السنة للانتظام بصحراء الجهة وهو عبارة عن تظاهرة رياضية سياحية ستشارك فيها هذه السنة 24 سيارة رباعية الدفع وصلت يوم امس الى مخيّم الزميلة جنوبي مدينة دوز اين خضع جميع المشاركين لتحاليل سريعة حول الاصابة بفيروس كورونا ثم كان الانطلاق اليوم في المرحلة الاولى للرالي التي ستمتد على 130 كلم في حلقة دائرية حول المخيّم.

واضاف العربي بن عبد الله ان الرالي ينتظم بدعم من الجامعة التونسية للسيارات والديوان الوطني للسياحة ووزارة شؤون الشباب والرياضة وتشمل مراحله عدة سباقات بين الكثبان الرملية والوديان والمرتفعات الجبلية جنوبي مدينة دوز لتزور أبرز المناطق السياحية بالجهة على غرار قصر غيلان وتنبايين وحويضات الرشاد ثم يكون الاختتام يوم السبت المقبل بالمنطقة السياحية في دوز حيث سيتم تنظيم حفل لتكريم الفائزين بهذا الرالي.



