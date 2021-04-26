صفاقس: وفاة الرجل الذي تلقى التلقيح ضد فيروس "كورونا" ناجمة عن أزمة قلبية حادة ولا علاقة لها بالتلقيح (الطبيب الشرعي)

وات -

أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، القاضي مراد التركي، أن الطبيب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس أكد له أن "وفاة الرجل الذي تلقى التلقيح ضد فيروس "كورونا" أمس الأحد بمركز التلاقيح بساقية الداير من ولاية صفاقس ناجمة عن أزمة قلبية حادة ولا علاقة لها بالتلقيح".وأضاف التركي أن التقرير الطبي بيّن أن المتوفي وهو رجل يبلغ من العمر 61 عاما ومتقاعد من سلك التعليم يشكو من أمراض غير معلومة من طرفه من بينها انسداد في شرايين القلب فضلا عن جلطة سابقة.وكان هذا الرجل فارق الحياة بعد ست ساعات من تلقيه الجرعة الأولى من التلقيح المضاد لفيروس "كورونا" من نوع "فايزر" قبل أن يغمى عليه فجأة عندما كان يشاهد التلفاز في منزله صحبة ابنه ويتم نقله لإحدى المصحات الخاصة إلا أنه فارق الحياة.وكان الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس قد أفاد في بلاغ سابق اليوم أن الجهات الامنية فتحت بحثا عدليا حول ظروف وملابسات الوفاة ووقع أيضا إيداع جثة المتوفي على ذمة الطبيب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس "لتحديد أسباب الوفاة إن كانت تعود لعامل التلقيح أو لغيرها من الأسباب الخفية كوجود أمراض سابقة".