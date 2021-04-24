بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة للرجال - برنامج بقية المقابلات

وات - في ما يلي برنامج بقية مقابلات بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة للرجال التي تقام بتونس حتى يوم 28 افريل الجاري
-الاحد 25 افريل 2021 - قاعة الزواوي
- مباراتا الدور نصف النهائي :
14.00 - الزمالك المصري / السويحلي الليبي
16.00 - الترجي الرياضي / الأولمبي القليبي
الثلاثاء 27 افريل
- س11.00- ترتيب (3/4)
-س14.00-النهائي
-الاحد 25 افريل 2021 - قاعة الزواوي
- مباراتا الدور نصف النهائي :
14.00 - الزمالك المصري / السويحلي الليبي
16.00 - الترجي الرياضي / الأولمبي القليبي
الثلاثاء 27 افريل
- س11.00- ترتيب (3/4)
-س14.00-النهائي
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