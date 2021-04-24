بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد- مجموعة التتويج - الترجي الرياضي والنادي الافريقي في الصدارة

وات - عزز كل من الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي موقعهما في صدارة مجموعة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد اثر فوز الاول على بعث بني خيار بنتيجة 33 - 19 وتغلب الثاني على مكارم المهدية بنتيجة 40-33 اليوم السبت ضمن الجولة الثانية.
وفيما يلي نتائج الجولة والترتيب:
بعث بني خيار - الترجي الرياضي التونسي 19 - 33
النادي الافريقي - مكارم المهدية 40 - 33
جمعية الحمامات - النجم الرياضي الساحلي 29 - 28
نادي كرة اليد بقصور الساف - نادي ساقية الزيت (تأجلت)
الترتيب
الفريق النقاط لعب
1-الترجي التونسي 6 2
- النادي الافريقي 6 2
3-جمعية الحمامات 3 2
- نادي قصور الساف 3 1
5-النجم الساحلي 2 2
- مكارم المهدية 2 2
7- نادي ساقية الزيت 1 0
-بعث بني خيار 1 1
جدير بالذكر أنّ الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي ومكارم المهدية استهلت مرحلة التتويج بـ 2 نقاط حوافز، فيما استهلت بقية الفرق المرحلة الثانية بـ 1 نقطة.
وفيما يلي نتائج الجولة والترتيب:
بعث بني خيار - الترجي الرياضي التونسي 19 - 33
النادي الافريقي - مكارم المهدية 40 - 33
جمعية الحمامات - النجم الرياضي الساحلي 29 - 28
نادي كرة اليد بقصور الساف - نادي ساقية الزيت (تأجلت)
الترتيب
الفريق النقاط لعب
1-الترجي التونسي 6 2
- النادي الافريقي 6 2
3-جمعية الحمامات 3 2
- نادي قصور الساف 3 1
5-النجم الساحلي 2 2
- مكارم المهدية 2 2
7- نادي ساقية الزيت 1 0
-بعث بني خيار 1 1
جدير بالذكر أنّ الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي ومكارم المهدية استهلت مرحلة التتويج بـ 2 نقاط حوافز، فيما استهلت بقية الفرق المرحلة الثانية بـ 1 نقطة.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 224719