بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد- مجموعة التتويج - الترجي الرياضي والنادي الافريقي في الصدارة

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عزز كل من الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي موقعهما في صدارة مجموعة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد اثر فوز الاول على بعث بني خيار بنتيجة 33 - 19 وتغلب الثاني على مكارم المهدية بنتيجة 40-33 اليوم السبت ضمن الجولة الثانية.بعث بني خيار - الترجي الرياضي التونسي 19 - 33النادي الافريقي - مكارم المهدية 40 - 33جمعية الحمامات - النجم الرياضي الساحلي 29 - 28نادي كرة اليد بقصور الساف - نادي ساقية الزيت (تأجلت)1-الترجي التونسي 6 2- النادي الافريقي 6 23-جمعية الحمامات 3 2- نادي قصور الساف 3 15-النجم الساحلي 2 2- مكارم المهدية 2 27- نادي ساقية الزيت 1 0-بعث بني خيار 1 1جدير بالذكر أنّ الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي ومكارم المهدية استهلت مرحلة التتويج بـ 2 نقاط حوافز، فيما استهلت بقية الفرق المرحلة الثانية بـ 1 نقطة.