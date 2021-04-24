الرابطة الاولى - الترجي يتطلع لحسم اللقب امام النادي الصفاقسي

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يتطلع الترجي الرياضي المتصدر الى تحقيق الفوز على ضيفه النادي الصفاقسي صاحب المركز الرابع يوم الاحد على ملعب رادس في اطار مباراة مؤجلة من الجولة الحادية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم من اجل ضمان التتويج باللقب للعام الخامس على التوالي.وبعد ان فرض سيطرة مطلقة على سباق البطولة، يطمح الترجي الرياضي الى تحقيق انتصاره التاسع عشر في المسابقة والسادس على التوالي لحسم اللقب للمرة 31 في تاريخه والثالثة على التوالي تحت قيادة المدرب معين الشعباني. ومنذ تعادله في الجولة الافتتاحية امام ضيفه مستقبل سليمان 2-2، لم يفوت فريق باب سويقة في اي نقطة على ارضه محققا 10 انتصارات متتالية.وشهدت التمارين الاخيرة للترجي الرياضي عودة المدافع الجزائري الياس الشتي والمهاجم الايفواري ويليام توغي بعد تعافيهما من الاصابة الى جانب لاعب الارتكاز الايفواري فوسيني كوليبالي اثر شفائه من فيروس كورونا وهو ما سيتيح للاطار الفني المزيد من الخيارات في اكثر من مركز.وفي المقابل، يدخل النادي الصفاقسي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد ضمان تاهله الى الدور ربع النهائي لكاس الكونفدرالية الافريقية بفوزه يوم الاربعاء الماضي على مضيفه ساليتاس البوركيني بثنائية نظيفة. ويستهدف فريق عاصمة الجنوب الفوز بدوره من اجل اللحاق باتحاد بنقردان في المركز الثالث الذي يمكن صاحبه من المشاركة مباشرة في كاس الكونفدرالية الافريقية العام المقبل بعد تقلص حظوظه في المراهنة على المركز الثاني المؤهل لرابطة ابطال افريقيا باعتباره يتخلف بفارق 12 نقطة كاملة عن النجم الساحلي.ومنذ قدوم المدرب خوسيه مورسيا، لم يتمكن النادي الصفاقسي من تحقيق سوى انتصار وحيد في البطولة كان في ضيافة نجم المتلوي وهو ما اثار حفيظة الانصار رغم ان التاهل القاري الاخير ساهم في تخفيف الضغط المسلط على الفني الاسباني. ومقارنة بالمقابلة الاخيرة امام ساليتاس، ستعرف تشكيلة النادي الصفاقسي عودة المتالق عزمي غومة مقابل تواصل غياب الحارس ايمن دحمان بداعي الاصابة.وسيتولى ادارة المباراة التي ستنطلق على الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر الحكم عامر شوشان.