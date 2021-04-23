بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة للسيدات - نتائج اليوم الثاني

وات - فاز فريق سيدات النادي الاولمبي القليبي امس على ويلات صودو الاثيوبي بنتيجة 0/3 كما فاز النادي النسائي بقرطاج على نادي كستمس (النيجيري) بنتيجة 3- صفر . وتفوق فريق النادي الصفاقسي على مزنغا البورندي 0/3 وذلك في اطار اليوم الثاني لبطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة للسيدات التي تقام بقليبية من 19 افريل الى 1 ماي 2021
وفي ما يلي النتائج المسجلة امس الخميس.
- النادي الاولمبي القليبي / ويلات صودو الاثيوبي 0/3
- كستمس (النيجيري)/ النادي النسائي بقرطاج 3/0
- نادي الكحول الاثيوبي/ الأنابيب ( كينيا) 0/3
- نادي القمارق البوركيني/ اساك ميموزاس العاجي 3-صفر:
-النادي الصفاقسي / مزنغا البورندي 0/3
- فريق سجون كينيا: معفى
وفي ما يلي النتائج المسجلة امس الخميس.
- النادي الاولمبي القليبي / ويلات صودو الاثيوبي 0/3
- كستمس (النيجيري)/ النادي النسائي بقرطاج 3/0
- نادي الكحول الاثيوبي/ الأنابيب ( كينيا) 0/3
- نادي القمارق البوركيني/ اساك ميموزاس العاجي 3-صفر:
-النادي الصفاقسي / مزنغا البورندي 0/3
- فريق سجون كينيا: معفى
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