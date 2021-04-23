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تعطل حركة المرور بالطريق السيارة أ1 على اثر تصادم شاحنتين

Publié le Vendredi 23 Avril 2021 - 12:04 قراءة: 0 د, 33 ث
تسبب انزلاق و تصادم شاحنتين على مستوى النقطة الكيلومترية 84 في اتجاه سوسة بالطريق السيارة أ1 الى تعطل وقتي لحركة المرور الى حين اجلاء العربات، حسب ما افادت به، الجمعة، شركة تونس الطرقات السيارة

واضافت الشركة، في بلاغ لها، انه يمكن لمستعملي الطريق السيارة الخروج عبر محول بوفيشة مؤكدة ان أعوان الشركة بالتعاون مع الحرس الوطني و الحماية المدنية يعملون على اجلاء الشاحنتين و مخلفات الحادث و تأمين حركة المرور.


ودعت شركة تونس للطرقات السيارة مستعملي الطريق الى توخي الحذر و وتجنب السياقة في حالة الارهاق
كما اوصت بتقليص السرعة بسبب تبلل الطريق نتيجة نزول الأمطار في ظل تواصل التقلبات الجوية خلال هذا اليوم حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي .

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