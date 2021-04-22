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صفاقس- كوفيد 19: الحصيلة القياسية للوفيات تتجدد لليوم الثاني على التوالي بتسجيل 13 حالة وفاة دفعة واحدة

Publié le Jeudi 22 Avril 2021 - 16:06 قراءة: 0 د, 33 ث
وات - تجدّدت الحصيلة القياسية للوفيات جراء وباء "كورونا" في ولاية صفاقس لليوم الثاني على التوالي بتسجيل 13 حالة وفاة كاملة في الـ24 ساعة الماضية بما يرفع من العدد الجملي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في الجهة إلى 820 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وأفادت الإدارة الجهوية للصحة، في بلاغها الدوري حول الحالة الوبائية بالجهة، اليوم الخميس، أن صفاقس رصدت كذلك 164 حالة إيجابية جديدة على مجموع 389 تحليلا منجزا لتتجاوز الحالات الإيجابية عتبة 30 ألف حالة.


وتشير الإحصائيات في المقابل إلى تسجيل 323 حالة تعاف من الوباء ليصل إجمالي المتعافين إلى 26257 شخصا.

ويقيم حاليا بأقسام العناية المركزة 35 مصابا بالوباء وبأقسام "كوفيد +" 192 مصابا وبالمصحات الخاصة 97 مصابا.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 224595

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 22 Avril 2021 à 16h 39m |           
لماذا لا تنشر صفاقس بتاتا عدد الاصابات حسب المعتمديات مثل بقية الولايات



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