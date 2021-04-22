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الهايكا توجه لفت نظر للتلفزة التونسية بخصوص خروقات متعلقة بالإشهار على قناة الوطنية الأولى

Publié le Jeudi 22 Avril 2021 - 14:09 قراءة: 0 د, 28 ث
وجه مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لفت نظر لمؤسسة التلفزة التونسية بخصوص خروقات متعلقة بالإشهار تمّ تسجيلها بتاريخ 13 و14 و15 و16 أفريل 2021 على قناة "الوطنية الأولى"، تمثلت في عدم احترام قاعدة المدة الزمنية الدنيا للمضمون الإعلامي بين المضامين الإشهارية المحددة بخمس عشرة دقيقة وتجاوز الحيز الزمني المخصص لبث الومضات الإشهارية في الستين دقيقة والمحدّدة باثنتي عشرة دقيقة.

ودعا مجلس الهيئة القناة إلى الالتزام بأحكام القرار المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار حتى لا يضطر إلى اتخاذ الإجراءات المستوجبة وفقا لمقتضيات القرار وأحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 224587

Adel22  (Tunisia)  |Jeudi 22 Avril 2021 à 14h 33m |           
وقناة الحوار التونسي حلقة 21 أفريل من مسلسل فوندو لا يوجد أي عقوبات ????
البنية اللي عندها علاقة مع صاحبها وممارسة العلاقة في المنزل .................



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