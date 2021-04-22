المنستير: 26 تدخلا لتعهد مؤسسات تربوية وصيانتها بكلفة تفوق 890 ألف دينار

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يتراوح تقدم تنفيذ 26 تدخلا لتعهد عدد من المؤسسات التربوية بدعم من المواطنين والمجتمع المدني ورجال الأعمال ومؤسسات بنكية واليونيسيف بولاية المنستير بين مرحلة الدراسة والانتهاء من اشغال التعهد باعتماد جملي يفوق 890 ألف دينار وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم رئيس المركز الجهوي للصيانة بالمنستير الراجع بالنظر إلى وزارة التربية عبد الرحيم رمضان.وبلغ تنفيذ أشغال تهيئة الملعب الرياضي وحجرات الملابس بالمدرسة الابتدائية الطاهر صفر بقصر هلال باعتماد قدره 100 ألف دينار مرحلة الدراسات، وبناء قاعة بالمدرسة الابتدائية مختار الحجري إعداد الأمثلة الهندسية، وقاعتين بالمدرسة الابتدائية المختار بجمال مرحلة إعداد ملف الأمثلة الهندسية، وصيانة مجموعة صحية بالمدرسة الابتدائية 2 مارس ببنان بكلفة 30 ألف دينار فهي بصدد انتظار المصادقة من البنك الممول لهذا المشروع.أمّا انجاز قاعة بالمدرسة الإبتدائية بسيدي عامر، وقاعة بالمدرسة الابتدائية بورقيبة بمنزل كامل، وتهيئة مدخل المدرسة الإعدادية بجمال وصيانة سياجها فقد بلغت جميعها مرحلة الانطلاق في حين تقدم بنسبة 50 في المائة انجاز كلّ من تهيئة مدخل التلاميذ وصيانة المجموعة الصحية بالمدرسة الابتدائية شط بن ريانة بطبلبة بكلفة 100 ألف دينار، وتهيئة الساحة بالمدرسة الابتدائية أولاد سعيد بسيد بنور بكلفة 5 ألاف دينار، وتهيئة حجرات ملابس والترفيع في حائط السياج وإصلاح النوافذ وتهيئة الحديقة بالمدرسة الابتدائية الشيخ منصور بصيادة باعتماد قدره 40 ألف ديناروأضاف عبد الرحيم رمضان أنّ أشغال صيانة المجموعة الصحية بالمدرسة الابتدائية سيدي نصر بالمنستير بلغت 70 في المائة بكلفة 5 آلاف دينار، وتعلية سور معهد أبو القاسم الشابي بجمال وتهيئة مدخله نسبة 85 في المائة بكلفة 30 ألف دينار.واستكمل انجاز 12 مشروع تعهد وصيانة للمدرسة الإعدادية بالساحلين، والمدرسة الابتدائية عليّ صوّة بقصر هلال، والمدرسة الابتدائية النجاح بطبلبة، والمدرسة الابتدائية حي الرياض 1 بقصر هلال، والمدرسة الابتدائية الزهور بالمكنين، والمدرسة الابتدائية حنبعل بزاوية قنطش، والمدرسة الإعدادية بصيادة، والمدرسة الابتدائية 3 جانفي بزرمدين علاوة على 6 مشاريع لتجديد وحدات صحية وحنفيات وقنوات تزويد المياه بستة مدارس ابتدائية بكلّ من العثامنة بمعتمدية بني حسان، والمليشات، وأولاد العرضاوي، والعلالشة بمعتمدية زرمدين، وبنبلة والمكنين باعتماد جملي قدره 91 ألف دينار.وتتنزل هذه التدخلات ضمن برنامج وزارة التربية للارتقاء بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية تحت شعار " المدرسة التي قريت فيها جاء الوقت باش تحميها" وفي إطار الاتفاقية الممضاة مع الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية باعتبار أنّ التربية شأن مجتمعي ومجهودات الدولة غير كافية للتعهد وصيانة المؤسسات التربوية التي تشكو من الكثير من النقائص واهتراء البنية التحتية وفق رئيس المركز الجهوي للصيانة.