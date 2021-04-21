المنستير: حملة تحسيسية لتسجيل حوالي 54 ألف شخص من كبار السن في منصة التلقيح

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تواصل المندوبية الجهوية للشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالمنستير منذ 8 أفريل الجاري تنفيذ حملة تحسيسية توعوية لمحاولة تسجيل 54 ألفا من كبار السن بولاية المنستير في منصة التلقيح ضدّ فيروس كورنا المستجد "اي فاكس" ومتابعتهم وحثهم على القيام بالتلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد وفق ما أفادت به (وات) المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالمنستير منية الدغموري بوزويتة.وأضافت المندوبة الجهوية أنّ 35 في المائة فقط من كبار السن بولاية المنستير من الذين سجّلوا ووصلتهم إرساليات تلقّوا التلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد "وهو عدد ضئيل"، موضّحة أنّهم لاحظوا عزوفا وتخوّفا لدى كبار السن من القيام بالتلقيح ووجود عدد منهم لا يعرف كيف يمكنه التسجيل في المنصة وبالتالي سيركزون خلال هذه الحملة على تسجيل هذه الشريحة من المواطنين والمواطنات ومتابعة عملية التسجيل فإذ تلقي أي شخص من كبار السن إرسالية للتوجه إلى أي مركز جهوي للتلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد ستقع مرافقته وايصاله إلى مركز التلقيح الجهوي عدد 1 بالمنستير أو عدد 2 بقصر هلال للتلقيح.وأكدت منية الدغموري بوزويتة أنّهم يواصلون بذل الجهود والتنسيق مع كلّ معتمديات الجهة البالغ عدد 13 معتمدية والمنسقين المحليين لبرنامج "عزيمة" والمنسق الجهوي للبرنامج الوطني لتعليم الكبار والمنسقين المحليين لهذا البرنامج والمجتمع المدني بمختلف بلديات الجهة وتقرر تخصيص ثلاثة أيام تحسيسية لتسجيل كبار السن على مستوى كلّ بلدية.وانطلقت العملية على مستوى معتمدية الساحلين التي تتصدر معتمديات الجهة من حيث عدد الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن حيث بلغت 598 إصابة إلى غاية 19 أفريل الجاري. وبدأت عملية تسجيل قرابة 100 من كبار السن من الدارسين في البرنامج الوطني لتعليم الكبار على مستوى الجهة ومتابعتهم حسب ذات المصدر.