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"تونس تتابع التطورات في تشاد بعد وفاة الرئيس ديبي وتؤكد على التمسك بقواعد الديمقراطية ونبذ العنف" (بيان)

Publié le Mercredi 21 Avril 2021 - 16:31 قراءة: 0 د, 25 ث
قالت تونس إنها تتابع تطور الأحداث في جمهورية التشاد إثر "وفاة" الرئيس إدريس ديبي، مؤكدة، في بيان لوزارة الخارجية، "تمسّكها بقواعد الديمقراطية ونبذها للعنف بكل أشكاله".

وقد توفي الرئيس ديبي "متأثرا بجروح أصيب بها في معارك مع المتمردين بشمال البلاد مطلع الأسبوع"، وفق ما أعلنه الجيش التشادي أمس الثلاثاء في التلفزيون الرسمي.


وعبرت تونس عن الأمل في أن يتم تجاوز الوضع الحالي بما يحفظ أمن واستقرار التشاد وكامل المنطقة، وفق ذات المصدر.

كما توجهت بـ"المواساة إلى ذوي الرئيس الراحل وإلى كامل الشعب التشادي".

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