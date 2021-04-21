موجودات البنك المركزي التونسي من الذهب بلغت 8ر6 اطنان الى غاية 31 ديسمبر 2020

وات -

بلغت موجودات البنك المركزي التونسي من الذهب 8ر6 اطنان من الذهب الخالص، الى غاية 31 ديسمبر 2020، تتوزع بين سبائك (13ر4 طن) وقطع تذكارية (69ر2 طن) بقيمة جملية تناهز 675 مليون دينار، حسب القوائم المالية للبنك المركزي للسنة المالية 2020وقدرت الموجودات من الذهب ب78ر6 اطنان، مع موفي ديسمبر 2019، بقيمة جملية ناهزت 569 مليون دينار وتفسر الزيادة المقدرة ب8ر105 مليون دينار لهذه الموجودات اساسا بتطور سعر الاوقية من الذهب الخالص من 1523 دولار (او 97ر48 دولار للغرام من الذهب الخالص) في نهاية ديسمبر 2019 الى 1891 دولار (او 80ر60 دولار للغرام الواحد من الذهب الخالص) بعد سنة معوضا بالتالي انخفاض سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار والذي تراجع بنسبة 4ر4 بالمائة حيث تراجع من 8ر2 الى 6ر2 من سنة الى اخرىونظرا لخصوصيتها فان القطع التذكارية من الذهب لم تتم اعادة تقييمها بسعر السوق وتواصل تقييمها بالسعر الرسمي 64ر0 دينار للغرام الواحد من الذهب الخالصوتجدر الاشارة الى ان ارتفاع كمية القطع التذكارية ب45117 غرام يفسر حصريا بادماج 2665 قطعة من الذهب في رصيد الذهب للبنك سجلت سابقا في حساب "قيم مودعة"