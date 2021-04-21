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بطولة الاندية الافريقية للكرة الطائرة (ربع النهائي) - الترجي يلاقي الخدمات العامة الكيني والاولمبي القليبي يواجه ميناء دوالا الكاميروني

Publié le Mercredi 21 Avril 2021 - 09:16 قراءة: 0 د, 30 ث
وات - يواجه الترجي الرياضي فريق الخدمات العامة الكينية يوم الجمعة المقبل بداية من منتصف النهار ضمن الدور ربع النهائي لبطولة الاندية الافريقية للكرة الطائرة التي تقام بتونس الى غاية يوم 28 فريل الجاري.

ومن جهته، يلاقي الاولمبي القليبي في الدور ذاته ميناء دوالا الكاميروني يوم الجمعة ايضا على الساعة الثانية بعد الظهر.


وفي ما يلي جدول مباريات الدور ربع النهائي
الجمعة 23 افريل 2021

الساعة 12 : الترجي الرياضي (تونس) / الخدمات العامة (كينيا)
الساعة 12 : الزمالك (مصر) / هيئة الموانئ (كينيا)
الساعة 14 : الاولمبي القليبي (تونس) / ميناء دوالا (الكاميرون)
الساعة 14 : السويحلي (ليبيا) / نيموستار (أوغندا)

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