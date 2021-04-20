خدمات: تقلّص المشاريع المصرّح بها بأكثر من 41 بالمائة خلال مارس 2021

تمّ التصريح ب781 مشروعا في قطاع الخدمات بقيمة استثماريّة ناهزت 71،2 مليون دينار خلال شهر مارس 2021 مقابل 121،7 مليون دينار في مارس 2020 أي بتراجع بنسبة 41،2 بالمائة وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، الثلاثاء.وتحوّل عدد المشاريع المصرّح بها من 663 مشروعا إلى 781 مشروعا في مارس 2021 أي بزيادة بنسبة 17،8 بالمائة. وفي ما يتعلّق بمواطن الشغل المحدثة فقد قدّر عددها ب2490 موطن مقابل 2396 موطن خلال مارس 2020 اي بارتفاع بنسبة 3،9 بالمائة.ومقارنة بشهر فيفري 2021، الذّيّ شهد تصريحا ب713 مشروعا بقيمة استثمارية ناهزت 70،4 مليون دينار من المؤمل أن تعمل على احداث 2671 موطن شغل، عرف شهر مارس تطوّرا على التوالي بنسبة 1،7 بالمائة على مستوى الاستثمارات المصرّح بها وتراجعا بنسبة 6،8 بالمائة على مستوى موطن الشغل المتوقع احداثها.