بطولة افريقيا للأندية البطلة: فوز الأولمبي القليبي على نادي آم تي سي التنزاني

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فاز الأولمبي القليبي اليوم الثلاثاء على نضيره أم تي سي التنزاني بنتيجة 3 - 1 في مباراة لحساب اليوم الثالث البطولة الافريقية للأندية البطلة للكرة الطائرة المقامة في تونس ضمن المجموعة الثالثة.وجاءت تفاصيل أشواط المباراة التي أقيمت في قاعة الزواوي على النحو التالي: 25 - 14 ، 21 - 25 ، 25 - 18، 25 - 22.وهو الانتصار الثالث على التوالي لممثل كرة الطائرة التونسية بعد فوزه في المباراة الأولى على وولايتا ديشا الأثيوبي 3 - 0 و على نيموستار الأوغندي في المباراة الثانية 3 - 0.يذكر أنّ مباريات البطولة الافريقية للأندية البطلة تدور في تونس من 18 الى 28 أفريل .