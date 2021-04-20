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بطولة افريقيا للأندية البطلة: فوز الأولمبي القليبي على نادي آم تي سي التنزاني

Publié le Mardi 20 Avril 2021 - 14:51 قراءة: 0 د, 32 ث
وات - فاز الأولمبي القليبي اليوم الثلاثاء على نضيره أم تي سي التنزاني بنتيجة 3 - 1 في مباراة لحساب اليوم الثالث البطولة الافريقية للأندية البطلة للكرة الطائرة المقامة في تونس ضمن المجموعة الثالثة.
وجاءت تفاصيل أشواط المباراة التي أقيمت في قاعة الزواوي على النحو التالي: 25 - 14 ، 21 - 25 ، 25 - 18، 25 - 22.

وهو الانتصار الثالث على التوالي لممثل كرة الطائرة التونسية بعد فوزه في المباراة الأولى على وولايتا ديشا الأثيوبي 3 - 0 و على نيموستار الأوغندي في المباراة الثانية 3 - 0.

يذكر أنّ مباريات البطولة الافريقية للأندية البطلة تدور في تونس من 18 الى 28 أفريل .

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