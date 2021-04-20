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الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يصرف الجرايات يوم الخميس 22 أفريل الجاري

Publié le Mardi 20 Avril 2021 - 12:31 قراءة: 0 د, 17 ث
أفاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منظوريه اليوم الثلاثاء أنه تقرر تقديم موعد صرف الجرايات الى يوم الخميس 22 أفريل الجاري بدلا من التاريخ الاعتيادي المحدد ليوم 25 من كل شهر

وأضاف الصندوق في بلاغ له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن تقديم تاريخ صرف الجراية جاء نتيجة تزامن التاريخ المعهود مع عطلة نهاية الاسبوع.





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