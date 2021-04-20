تراجع الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي بنحو 27 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2021

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تراجعت الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي بنسبة 27،3 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2021 بقيمة 724 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، بحسب وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.وتمّ تسجيل هذا التراجع بالرغم من الارتفاع الطفيف في عدد المشاريع المصرّح بها (زيادة بنسبة 1،4 بالمائة) ليصل الى 970 استثمارا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 بحسب النشرية المتعلّقة بالظرف الاقتصادي لوكالة النهوض بالاستثمار والتجديد، تمّ نشرها، الثلاثاء.وشهد بالتّالي عدد مواطن الشغل، المتوّقع إحداثها في اطار الاستثمارات المصرّح بها، تراجعا بنسبة 3،8 بالمائة اعتبارا إلى أنّ هذه المشاريع ستعمل على إحداث 14007 موطن شغل مقابل 14561 موطن شغل خلال الثلاثية الاولى من 2020.وشهدت الاستثمارات المصرّح بها في قطاع النسيج والملابس تطوّرا بنسبة 85،7 بالمائة متبوعة بالصناعات الغذائيّة بنسبة 78،2 بالمائة فالصناعات الكيميائية بنسبة 1،7 بالمائة.في المقابل سجّلت هذه الاستثمارات في عدّة قطاعات تراجعا، حادا، على غرار صناعة موّاد البناء والخزف والبلور (تراجعت بنسبة 80،1 بالمائة) والصناعات المختلفة (57 بالمائة) وصناعة الجلود والأحذية (بنسبة 39،2 بالمائة) وأيضا الصناعات الميكانيكية والكهربائيّة (بنسبة 36،2 بالمائة).ووفق المصدر ذاته فإنّ 61 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها، للأشهر الثلاثة الأولى من 2021، تهم مشاريع توسعة وتجديد المعدّات. وتبعا لذلك فقد تراجعت الاستثمارات المصرّح بها والمتعلّقة بمشاريع محدثة بنسبة 51،2 بالمائة لتبلغ قيمة 284،6 مليون دينارخلال الثلاثية الأولى من 2021.وفي ما يتعلّق بالاستثمارات المصرّح بها حسب نظام الاستثمار فإنّ الاستثمارات المصدّرة كليّا سجّلت زيادة بنسبة 68،8 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 191،4 مليون دينار إلى 323،1 مليون دينار خلال الثلاثية الأولى من 2021.ويفسّر تزايد الاستثمارات المصرّح بها ضمن الصناعات المصدّرة كليّا، اساسا، بتزايد الاستثمارات في الصناعات الغذائيّة والميكانيكية والكهربائيّة والكيميائيّة والنسيج والملابس.في المقابل تراجعت الاستثمارات في الصناعات، الموجّه انتاجها الى السوق المحليّة، بنسبة 50،1 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 803،9 مليون دينار الى 400،9 مليون دينار.ويظهر التوزيع الجغرافي للاستثمارات المصرّح بها تطوّر هذه الاستثمارات بكل من زغوان (132،3 مليون دينار) وبقابس (103،1 مليون دينار) وبصفاقس (61،2 مليون دينار).