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بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة للرجال - اليوم الثاني- النتائج

Publié le Lundi 19 Avril 2021 - 18:36 قراءة: 0 د, 30 ث
وات - في ما يلي نتاج مقابلات اليوم الثاني لبطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة للرجال التي تقام بتونس من 16 الى 28 افريل 2021

المجوعة الاولى
-فوز الترجي التونسي على هيئة الموانئ الكينية 3-0

-فوز الجيش الرواندي على روكينزو البوروندي 3-0

المجموعة الثانية
-فوز الطاقة الرواندي على ميناء دوالا الكاميروني 3-2
-فوز السويحلي الليبي على نادي اس- او - ا الايفواري 3-0

المجموعة الثالثة
-فوز الاولمبي القليبي على نيموستار الاوغندي 3-0
فوز ام تي سي التنزاني على اوليتا ديشا الاثيوبي 3-1

المجموعة الرابعة
-فوز الزمالك المصري على الامل (الكنغو الديموقراطية ) 3-0
- فوز الخدمات العامة الكيني على خدمات القمارق النيجيري 3-1


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