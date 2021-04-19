بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة للرجال - اليوم الثاني- النتائج

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-فوز الترجي التونسي على هيئة الموانئ الكينية 3-0-فوز الجيش الرواندي على روكينزو البوروندي 3-0-فوز الطاقة الرواندي على ميناء دوالا الكاميروني 3-2-فوز السويحلي الليبي على نادي اس- او - ا الايفواري 3-0-فوز الاولمبي القليبي على نيموستار الاوغندي 3-0فوز ام تي سي التنزاني على اوليتا ديشا الاثيوبي 3-1-فوز الزمالك المصري على الامل (الكنغو الديموقراطية ) 3-0- فوز الخدمات العامة الكيني على خدمات القمارق النيجيري 3-1