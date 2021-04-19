بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة للرجال - اليوم الثاني- النتائج

وات - في ما يلي نتاج مقابلات اليوم الثاني لبطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة للرجال التي تقام بتونس من 16 الى 28 افريل 2021
المجوعة الاولى
-فوز الترجي التونسي على هيئة الموانئ الكينية 3-0
-فوز الجيش الرواندي على روكينزو البوروندي 3-0
المجموعة الثانية
-فوز الطاقة الرواندي على ميناء دوالا الكاميروني 3-2
-فوز السويحلي الليبي على نادي اس- او - ا الايفواري 3-0
المجموعة الثالثة
-فوز الاولمبي القليبي على نيموستار الاوغندي 3-0
فوز ام تي سي التنزاني على اوليتا ديشا الاثيوبي 3-1
المجموعة الرابعة
-فوز الزمالك المصري على الامل (الكنغو الديموقراطية ) 3-0
- فوز الخدمات العامة الكيني على خدمات القمارق النيجيري 3-1
المجوعة الاولى
-فوز الترجي التونسي على هيئة الموانئ الكينية 3-0
-فوز الجيش الرواندي على روكينزو البوروندي 3-0
المجموعة الثانية
-فوز الطاقة الرواندي على ميناء دوالا الكاميروني 3-2
-فوز السويحلي الليبي على نادي اس- او - ا الايفواري 3-0
المجموعة الثالثة
-فوز الاولمبي القليبي على نيموستار الاوغندي 3-0
فوز ام تي سي التنزاني على اوليتا ديشا الاثيوبي 3-1
المجموعة الرابعة
-فوز الزمالك المصري على الامل (الكنغو الديموقراطية ) 3-0
- فوز الخدمات العامة الكيني على خدمات القمارق النيجيري 3-1
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