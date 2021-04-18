   Sadok Thraya - الغنجة  

الخطوط التونسية: المسافرون نحو ايطاليا مطالبون باختبار " بي سي آر" سلبي لا تتجاوز مدتة 48 ساعة

Publié le Dimanche 18 Avril 2021 - 14:13 قراءة: 0 د, 25 ث
دعت شركة الخطوط التونسية المسافرين المتجهين نحو ايطاليا الى الاستظهار، عند التسجيل بتونس، باختبار " بي سي آر" سلبي ، لا يتجاوز تاريخ القيام به 48 ساعة قبل الدخول الى ايطاليا، وذلك بداية من يوم غد الاثنين 19 افريل 2021.

وأضافت الشركة، في بلاغ لها، ان هذا القرار يأتي بعد الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها السلطات الايطالية والمتعلقة بتطورات الوضع الصحي على أراضيها.


وحثت الناقلة الوطنية المسافرين على الاطلاع على مزيد البيانات التي توفرها السلطات المختصة أو من خلال زيارة موقع الواب التالي :httpss://infocovid.viaggiaresicuri.it

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